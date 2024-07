Suprimir la reelección es atinado: Marcelo Toledo

Las determinaciones con relación a impedir la reelección y las asignaciones en las secretarías de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, son favorables, expone el diputado local, Marcelo Toledo.

Sheinbaum nombró a Rosa Rodríguez como secretaria de Gobernación; a Mario Delgado secretario de Educación Pública; a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad; y a Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar.

El diputado local e integrante de la LXVIII Legislatura afirmó que: “Son personas que van a contribuir, que van a aportar mucho en el próximo gobierno federal que será de 2024 al 2030, y que por supuesto no se pueden dar el lujo de desperdiciar lo que pasó el pasado domingo 2 de junio, cuando la gente salió y votó y dijo que continúe la transformación, que se le construya un segundo piso a la transformación”.

Sumó que: “Son gente que está muy fogueada en las actividades que han realizado”.

A decir del legislador, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador supo equilibrar la paridad de género en su gabinete y es similar a lo que está haciendo la doctora Sheinbaum.

Sobre la aplicación del denominado Plan C, explicó que las reformas que en su momento presentó el actual presidente no fueron aprobadas por las actuales Cámaras, al no contar con el apoyo de una mayoría calificada.

Por lo que se aprobaron leyes secundarias, las cuales fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con relación al plan C dijo que estuvo respaldado el pasado 2 de junio, donde se logró la mayoría calificada en ambas cámaras.

Dijo que probablemente las iniciativas serán aprobadas en el mes de septiembre, pero fueron presentadas desde el mes de febrero, es decir la actual legislatura tuvo un buen tiempo para revisarlas y la nueva será quien las apruebe.

Incluso dijo que será el próximo 9 de julio que se llevará a cabo un foro nacional en Chiapas, relacionado con estos temas, y el día 5 de julio se realizará un foro en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, donde participará la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum de anular la posibilidad de la reelección en los encargos populares, dijo que es una decisión atinada, pues permite la renovación de los liderazgos.