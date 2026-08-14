Surge Asociación de Organizaciones de Educación Media

Con el objetivo de gestionar beneficios y unificar las necesidades de los trabajadores de Educación Media superior a nivel nacional, se constituyó formalmente la Asociación Civil de Organizaciones de Educación Media Superior de México, en una asamblea fundacional celebrada en la Ciudad de México.

Esta nueva organización civil surge como un eje articulador que permita proyectar un plan de trabajo común, ante el crecimiento y la relevancia del nivel medio superior ha alcanzado en el país, consolidándose como uno de los pilares de la educación nacional.

Durante el encuentro, estuvo presente el Sindicato Único de Colegios de Bachilleres de Chiapas (Suicobach).

Esdras Humberto de León Pinto, quien fue designado por unanimidad como el primer Presidente de la nueva Asociación Civil Nacional.

Integrantes

La Comitiva Nacional quedó integrada de la siguiente manera: presidente: Esdras Humberto de León Pinto (Chiapas); vicepresidente: Gerardo García Murillo (Zacatecas); secretario: Julio López Calvario (Veracruz); tesorero: Ramón Trejo Rivera (San Luis Potosí); primer vocal: Araceli Bravo Álvarez (Baja California Norte); segundo vocal: Ramón Humberto Beltrán Chairez (Tabasco); tercer vocal: Juan Carlos Aguilera (Baja California Sur)

Al clausurar los trabajos de la asamblea fundacional, Esdras Humberto de León Pinto expresó su agradecimiento a los secretarios generales de los 10 estados que conforman esta nueva agrupación, así como a los agremiados al Suicobach, por el respaldo y la confianza depositada en su gestión.