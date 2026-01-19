Surge nuevo sindicato para reivindicar derechos

Debido a que se perdieron algunos derechos laborales, un grupo de trabajadores se unió para crear un nuevo sindicato en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), organismo que cuenta con la documentación legal para su operación.

Víctor Manuel Pinot Juárez, secretario general del sindicato Causa Cobach, dijo que buscarán acciones que permitan retomar muchas de las prestaciones que en la actualidad ya no tienen.

Contexto

Recordó que hay inconformidad respecto a que, aunque el cobach cuente con cinco organismos sindicales, aún así las quincenas llegan tarde y han detectado otras anomalías en algunos planteles.

El líder sindical comentó que hasta ahora no hay certeza definitiva de asignaciones de plazas. También aseguró que algunos líderes olvidaron luchar por mejorar las condiciones laborales de las bases.

Mejorar contrato

Al contar ahora con un número de registro, indicó que buscarán que haya respeto a las causas laborales, además de mejorar el contrato colectivo.

También colaborarán para que exista orden en la elaboración y revisión de plantillas, movimientos y asignación de personal. Asimismo, agregó, es importante acabar con aquellos nombramientos definitivos de personal nuevo que busque pasar por encima de los derechos de las bases.

“Revivir el sindicalismo propositivo y tener presencia a nivel estatal y nacional, haciendo uso de la palabra en pro de los trabajadores del Cobach”, remarcó.

Pinot Juárez comentó que Causa Cobach surge con la afiliación de 70 personas, por eso invitó a la base trabajadora a que se puedan sumar para fortalecer los puntos que se presentarán a la Dirección General.

Finalmente, destacó que la única razón de la existencia del Cobach son las juventudes de Educación Media Superior, pero en muchos espacios es a quienes menos se les atiende.