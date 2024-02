Surtirán agua potable con mayor frecuencia

Hay un total de dos mil 700 litros de agua por segundo disponibles para la capital, mismos que podrían estar disponibles en los siguientes meses, por lo que solo se necesitarían de acciones complementarias para la siguiente gestión y el abasto sería, de al menos, un par de veces por semana para cada colonia en las partes altas y zona baja, hasta en tres ocasiones, reconoció el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

En voz del director general del organismo operador del agua, René León Farrera, para que lo anterior se logre la siguiente gestión solo debe ejecutar obras complementarias, como las rehabilitaciones, gestiones con el Gobierno del Estado o la federación que le permita ver circuitos, se vea la reparación de fugas importantes en líneas de alimentación y con eso, generar mucho más. “Puedo decir, como técnico, que estamos en condiciones de darle agua Tuxtla, en las zonas bajas y medias cerca de tres días y en las zonas altas cerca de dos días; si eso se logra resolveríamos un problema muy grande en la capital”.

Explicó que algunas casas tienen cisternas de tres, cuatro o seis mil litros, pero si se les da agua cada dos días, sería útil para contar con agua para toda una semana.

Dio a conocer que en días pasados se instalaron válvulas nuevas en las dos líneas principales que abastecen a la ciudad, que son Santo Domingo y Grijalva.

Explicó que este trabajo era importante, por lo tanto, se debió detener el servicio de distribución de agua porque las válvulas ya no servían y estaban ocasionando problemas de fugas: “porque una válvula si no cierra bien la compuerta, si no abre bien o cierra bien, deja pasar el líquido y entonces se pierde el seccionamiento”.

Y agregó: “Al perder el seccionamiento de una tubería no podemos dirigir, las válvulas de una tubería deben estar al cien por ciento restablecidas, al igual que una llave, con la cual se abre y cierra el paso de agua”.

Dijo que estas válvulas son para las tuberías de distribución, y al estar dañadas ya estaban provocando la falta de control del flujo.

Señaló que esto no es resultado de un capricho, sino que tiene el interés de hacer más eficiente el servicio en favor de la población de Tuxtla Gutiérrez.