Suscribe rector convenio general de colaboración

La directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (Ceneval), Carmen Enedina Rodríguez Armenta y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, suscribieron un Convenio General de Colaboración.

El documento suscrito en las oficinas del Ceneval en la Ciudad de México (CDMX) refuerza la cooperación interinstitucional y consolida una alianza estratégica para elevar la calidad educativa en el sureste del país.

Compromiso

Bajo esta premisa, ambas instancias se comprometen a trabajar conjuntamente en la creación de estrategias y evaluaciones, impulsar la medición de aprendizajes, la certificación de profesionistas y la mejora de los procesos académicos de la Benemérita Unach, en coordinación con autoridades de distintos niveles, para promover la excelencia en la Educación Superior.

Formación

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas resaltó la importancia de la vinculación con distintas instancias con representación nacional, dado que esto favorece a la formación integral de los jóvenes y la capacitación del personal universitario.

Atestiguaron la firma, por parte del Ceneval, directoras y directores de área que integran su equipo ejecutivo y asesores institucionales, mientras que por parte de la universidad estuvo presente la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva.