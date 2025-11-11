Suscribe Unach convenio general con la UANL

Con el fin de establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, firmaron un Convenio General de Colaboración.

En el marco de este acuerdo, firmado en las instalaciones de la UANL, ambas instituciones desarrollarán actividades de formación, actualización y especialización, orientadas al desarrollo educativo de estudiantes, egresados, docentes, investigadores y personal administrativo, a través de programas específicos; además de investigación, asesoría y servicio al sector público y privado, difusión y extensión.

También prestarán todas las facilidades para que sus comunidades realicen actividades de servicio social y prácticas profesionales, acceso a sistemas de información, movilidad académica y de estancias de investigación, así como servicios académicos–profesionales.

En este marco, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que a través del trabajo conjunto ambas instituciones podrán avanzar en el cumplimiento de su misión formativa y la generación de conocimiento, complementando sus experiencias en cada rubro en el que participen.

También expuso que estos acuerdos son puentes de entendimiento con instituciones que pueden aportar una visión distinta a la solución de diferentes problemáticas, lo que enriquecerá el desarrollo académico y de investigación de los estudiantes y docentes que participen en las acciones que de este acuerdo se desprendan.