Suscribe Unach convenios con Ayuntamientos

Para fortalecer las capacidades académicas, científicas y tecnológicas, en materia de educación a distancia, la Benemérita Unach firmó convenios de colaboración tripartitas con los Ayuntamientos de Chilón, Marqués de Comillas, Nicolás Ruiz, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Tila, Tzimol y el Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Bajo esta premisa, en las instalaciones universitarias se signaron convenios específicos duales con La Independencia, Las Margaritas y Rincón Chamula San Pedro.

Acuerdos

A través de estos instrumentos se establecen compromisos, acciones y actividades de coordinación y colaboración entre las partes, en beneficio de la sociedad de estos municipios y sus regiones, para permitir el acceso de sus residentes a la oferta académica de la estrategia educativa a distancia Unach Flex, así como para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas y de vinculación.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas, acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, expuso que esta modalidad nació hace 15 años, por lo que la universidad cuenta con una vasta experiencia.

“Existen necesidades presupuestales, operativas y académicas, que se comparten con los ayuntamientos y las instituciones como el Cobach, con lo que se puede lograr beneficiar a un mayor número de personas”, apuntó.

Al respecto, la directora General del Colegio de Bachilleres, Viridiana Figueroa García, comentó que la firma de estos convenios contribuye a reducir la distancia no solo física, sino además la económica, social y académica, que permite a los egresados del nivel medio superior contar con la oportunidad de continuar su formación a nivel profesional.

Unidos por el bien común

En presencia del secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, el director General de Educación Abierta y a Distancia, Roberto David Vázquez Solís, indicó que la firma del convenio que realizaron representa la decisión de trabajar juntos para que la educación superior sea cada vez más accesible, pertinente, flexible e incluyente.

También las y los presidentes municipales que formaron parte de esta firma, coincidieron en que esta es una oportunidad de mejorar las opciones de formación para las juventudes de cada uno de estos lugares con el apoyo de la universidad y el Cobach, al tiempo de atender la política estatal que impulsa el Gobierno del Estado que tiene como finalidad la reducción de los índices de rezago educativo en la entidad, pactando que en las sedes académicas universitarias podrán implementar el Programa de Alfabetización Unach.