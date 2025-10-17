Suscriben acuerdo de colaboración académica

El rector Oswaldo Chacón Rojas y el coordinador Académico de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez, signaron un acuerdo de entendimiento de colaboración académica, en las instalaciones de la rectoría.

A través de este acuerdo, ambas partes podrán realizar de manera conjunta cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias, de interés para ambas instituciones que reporten beneficios mutuos, la realización de servicio social y prácticas profesionales, edición e intercambio de publicaciones, además de cooperar en proyectos culturales.

En la firma del documento suscrito en el marco de la FIL Unach 2025, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó el entusiasmo de la comunidad universitaria por este acuerdo, con el que se busca aprovechar los espacios académicos y fortalecer la enseñanza que en materia jurídica se imparte en la universidad.

Acompañado por la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, afirmó que toda la comunidad se encuentra lista para, a partir de esta firma, se realicen proyectos académicos y de investigación que contribuyan a generar nuevos conocimientos o entender distintos temas jurídicos y sociales.

Suma de voluntades

Por su parte, Sergio Javier Molina Martínez, expresó que esta escuela busca acercarse a las instituciones de educación superior y sumar voluntades, para servir de la mejor manera a la sociedad mexicana, de la cual emanan ambas instituciones y a la cual se deben.

Atestiguaron esta firma, la magistrada Jazmín Robles Cortes; jueza Adriana Sarahí Jiménez López y el juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas Eduardo Garibay Alarcón; el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez y la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez.

También asistieron, el abogado general, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar; la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Pascacio Bringas y el director de Docencia y Servicios Escolares, Gustavo Ocampo Muñoa.