Suscriben acuerdo en favor de la profesionalización

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, y el director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (CECCC), José Alonso Llaven Villarreal, firmaron un Convenio General de Colaboración.

Este acuerdo establece las bases, mecanismos y acciones de colaboración y cooperación entre ambas dependencias para la realización de iniciativas y actividades de interés común, particularmente aquellas de carácter académico que contribuyan al fortalecimiento de sus respectivas funciones, así como al cumplimiento de las misiones y visiones institucionales de cada una.

Postura

En este marco, Chacón Rojas reconoció la importante labor de esta oficina, ante quien puso a disposición la experiencia de los docentes y la infraestructura universitaria, para coadyuvar a asegurar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, no solo a través de colaboración administrativa, sino en temas de actualización y profesionalización.

Acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, destacó que el papel del CECCC y la Unach es generar y arraigar valores como la confianza, la honradez y responsabilidad, entre la sociedad y en este caso en especial, entre quienes forman parte de las corporaciones de seguridad pública.

Al respecto, el director General del CECCC, José Alonso Llaven Villarreal, expuso que esta oficina tiene claro el compromiso existente, asegurando que el trabajo realizado todos los días abona a la paz y a la reconstrucción de la seguridad en el estado de Chiapas.

Control de confianza

Comentó que, ante la gran demanda de servicios de control de confianza, la CECCC busca coordinar acciones con instituciones que permitan cumplir y fortalecer sus actividades, en busca de mayor profesionalización y especialización tanto para quienes integran las corporaciones policiacas, como para quienes las dirigen, por lo que este acuerdo representa algo muy importante.

También, el coordinador Operativo del Centro, Cristóbal Eduardo Vázquez López, manifestó que quienes colaboran en esta institución entienden que la confianza no se limita a un resultado o a un procedimiento, la confianza se construye mediante la preparación, conocimiento, ética y compromiso de quienes tienen la responsabilidad de servir a esta sociedad.