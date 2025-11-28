Suscriben convenio con la Comar

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), suscribieron un convenio de colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para proponer y formular proyectos y programas académicos que fortalezcan la inclusión social, la protección de los derechos humanos, la integración educativa y social, así como la generación de conocimientos especializados sobre temas migratorios.

Durante el evento celebrado en la Ciudad de México (CDMX), que tuvo como testigos a autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), el rector Oswaldo Chacón Rojas reiteró que las universidades tienen un compromiso social para atender el fenómeno migratorio desde distintos ámbitos.

En este sentido, dijo que más allá de títulos, posgrados y formar profesionistas, las universidades tienen una misión social que cumplir y una responsabilidad social que asumir.

Al respecto, mencionó que se han desplegado esfuerzos en materia de docencia e investigación, buscando reflexionar y generar conocimientos en torno al fenómeno migratorio, mismos que con esta firma de convenio, buscan potencializarse.

“Me preocupan los desafíos que presenta esta nueva realidad y creo que, en materia de formación y cultura cívica, que hemos abordado muchas veces aquí en Anuies, las universidades podríamos también asumir algunas tareas, por eso este convenio hay que celebrarlo, destacarlo, ya que nos pone en ruta para hacer un país más inclusivo, más solidario y más justo”, puntualizó.

Testigos

El documento fue suscrito por el secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia; la coordinadora general de la Comar, Xadeni Méndez Márquez; así como los rectores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y de la Universidad Veracruzana (UV), Guillermo Narváez Osorio y Martín Gerardo Aguilar Sánchez, respectivamente.

De este acto protocolario también formaron parte, el coordinador de Política Migratoria, Hugo Ulises Valencia Gordillo, en representación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Crescencio Jiménez Núñez y el director Ejecutivo Jurídico de la Anuies, Francisco Fernando Coronado Franco.