Suscriben convenio de Prestación de Servicios

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y el director General del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, firmaron un convenio de Prestación de Servicios en las instalaciones de la Colina Universitaria.

Mediante este acuerdo, la Unach realizará el diseño del reglamento de la Ley de dicho instituto, el reglamento interior, la actualización del Reglamento Interior del Hospital de Especialidades Vida Mejor y la elaboración del Reglamento de Servicios Médicos.

En este marco, Chacón Rojas explicó que dichos documentos serán realizados por los expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quienes ya han colaborado en otras ocasiones con distintas instituciones estatales, como en la elaboración de la nueva Ley para la Protección de Personas en Contexto de Movilidad Humana en Chiapas, aprobada en junio de 2025.

Vinculación

Expresó que, a través de este tipo de actividades, la Unach se vincula no solo con las instituciones a las que se entregan los productos, sino con la sociedad, dado que en cada uno de los reglamentos se piensa en como lo establecido en ellas afecta la vida y los derechos de las personas.

Además, el titular de este instituto, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, aseguró que esta firma consolida una visión de legalidad, modernización y responsabilidad institucional, que se estableció en la reforma a la ley estatal del año 2020.

Al tiempo de agradecer la disposición de la universidad para generar esta colaboración, aseguró que estas áreas de oportunidad permitirán un crecimiento institucional que finalmente beneficiará a las personas derechohabientes.