Suspenden a equipos de fútbol tras trifulca

Una riña entre jugadores y padres de familia se presentó el 16 de marzo en canchas de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) y que posteriormente se viralizó en las redes sociales. Ante los hechos, el municipio de San Cristóbal aclaró que el evento deportivo no fue organizado por el Ayuntamiento sino por promotores deportivos.

A través de un comunicado oficial, el municipio indicó que los espacios deportivos fueron solicitados por promotores con la finalidad de llevar a acabo el aniversario de un equipo de fútbol, así como la organización de un selectivo regional para participar en eventos a realizarse en Yucatán.

Presentes

En el encuentro se contabilizaron un total de 27 equipos provenientes de distintos municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal.

Sin embargo, en el evento se presentó un conflicto que inició con una discusión entre menores que después escaló cuando padres de familia ingresaron a la cancha para intervenir. Ante esta situación, señala el comunicado, los organizadores intervinieron, evitando la participación de elementos de seguridad.

Procedimiento

Pese a que la organización se hizo por parte de externos, el Ayuntamiento señaló que la Coordinación de Fomento Deportivo ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

Como medida disciplinaria, señalan, se determinó la suspensión de los dos equipos involucrados.