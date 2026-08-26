Suspenden actividades administrativas por feria

Con motivo de las actividades de la feria en honor a San Agustín, obispo en el municipio de Teopisca, el ayuntamiento acordó suspender actividades en sus oficinas durante los días de fiesta.

“El Ayuntamiento Municipal de Teopisca, Chiapas, que preside Luis Alberto Valdez Díaz, informa a la ciudadanía que, con motivo de las actividades programadas en el marco de la Feria de San Agustín de Hipona 2026, las labores administrativas se suspenderán del 25 al 28 de agosto”, da a conocer el comunicado dirigido a la población.

En el mismo aviso precisa que “las actividades se reanudarán el lunes 31 de agosto, en el horario habitual de atención”.

Por lo anterior, agradece a la ciudadanía su comprensión y los invita a disfrutar de manera responsable de las actividades de la tradicional feria.

Feria de San Agustín

Cabe señalar que este martes 26 de agosto iniciaron de manera oficial las actividades de la fiesta grande de Teopisca, con diversas actividades deportivas, culturales, artísticas y religiosas.

Por otra parte, cabe señalar que la presencia de los juegos mecánicos y puestos en las calles de la ciudad genera un caos en la vialidad que afecta principalmente a los camiones pesados que a diario cruzan la ciudad con destino a Comitán o San Cristóbal.

Los automovilistas que sufren las consecuencias, afirman que esta situación terminará una vez que esté terminado el “Bulevar de las Alfareras”, cuya construcción lleva un buen avance.