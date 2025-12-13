Suspenden actividades en dos bares de SCLC

Dos bares de San Cristóbal de Las Casas, fueron suspendidos “por operar fuera del horario establecido y carecer de documentación vigente”, informaron autoridades.

Los bares suspendidos en un operativo realizado por personal Dirección de Servicios Públicos son: El Bacano, ubicado en el centro de la ciudad, y La Fiscalía, ubicado en el barrio de San Ramón.

Se informó que los establecimientos fueron suspendidos tras detectarse diversas irregularidades durante el operativo realizado en distintos puntos de la ciudad.

Objetivo

El director de Servicios Públicos, Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza, encabezó estas acciones de verificación en bares del centro y zonas aledañas, con el objetivo de constatar que los establecimientos cumplan con los requisitos legales y mantengan en regla su documentación.

De esta manera la autoridad reafirma su compromiso con el orden y la seguridad de la ciudadanía, por lo que continuará implementando operativos preventivos que garanticen el funcionamiento responsable de los negocios y el respeto a las normas municipales.