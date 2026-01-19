Suspenden actividades en escuelas por humo

Ante la presencia de cambios de temperaturas por la madrugada y al medio día, mismos que causan enfermedades bronco-respiratorias, se suma la presencia de humo en escuelas situadas cercanas a Tapachula por la contingencia ambiental, causada por el incendio del basurero en el municipio, ante esto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), exhortó a maestros y directivos suspender actividades deportivas al aire libre en las escuelas.

Medidas preventivas

El secretario de Organización V del SNTE-CNTE, Gabriel Díaz Ordóñez, afirmó que a pesar de que no existe una indicación oficial de la Secretaría de Educación (SE), de Salud (SSA), ni de Protección Civil (PC), han solicitado a los docentes a tomar medidas preventivas para evitar riesgos a la salud en la comunidad estudiantil.

Dijo que la medida se tomó para proteger la salud de los niños y maestros, ya que en los últimos tres días el humo generado por el incendio del basurero ha llegado a la zona urbana de Tapachula.

“De manera preventiva hemos pedido a los directores a que suspendan las actividades físicas y deportivas en las escuelas de Tapachula ante la contaminación por el humo del incendio del basurero, esto hasta que mejoren las condiciones”, abundó.

Indicó que han determinado la suspensión de labores en las escuelas de comunidades aledañas del basurero, como ejido Poste Rojo, Viva México, entre otras, para garantizar la integridad física de los alumnos.

El líder magisterial puntualizó que se ha solicitado a los docentes y directivos a que recomienden a los padres de familia a enviar a sus hijos a las aulas con cubrebocas para evitar problemas respiratorios, ya que son ellos el sector más vulnerable.