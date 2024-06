Suspenden actividades en planta extractora

Un aproximado de 50 trabajadores que laboran en la planta extractora Aceites de Palma, ubicada en el municipio de Acapetahua, tomaron las instalaciones por la mala distribución del beneficio que les corresponde.

Señalan que a pesar de haber solicitado su bono de reparto de utilidades en tiempo y forma, los administrativos han dejado que el tiempo pase, argumentando que no había ganancias y después depositándoles una “miserable cantidad”.

Josué López, en representación de los inconformes, expuso que conforme a la ley y como trabajadores que cumplieron con el ciclo correspondiente dentro de la empresa, esperaban recibir el reparto de utilidades que les corresponde, porque así ocurrió en otros centros laborales similares, por lo que consideraron que esto les ayudaría a solventar gastos en sus hogares, sin embargo, hay inconformidad porque la empresa no cumplió con este beneficio.

Dijo que ayer, el gerente y el jefe de recursos humanos les informaron que en esta ocasión no habría utilidades. Como justificación a su dicho, dijo que la empresa de Veracruz Aceites de Palma SA de CV no había tenido ganancias en el ejercicio fiscal correspondiente al 2023, en consecuencia no podrían repartir lo que no hubo.

Sin embargo, el argumento no dejó conformes a los trabajadores, que siguieron insistiendo en el reclamo. El hecho es que poco tiempo después tuvieron respuesta a su petición y fueron informados que se le había hecho el depósito a su petición, pero resultó que fueron cantidades irrisorias fuera de la realidad, por lo que luego de una reunión entre los trabajadores, tomaron la determinación de protestar.

Colocaron mantas en la entrada y declararon que no van a trabajar hasta que se les entregue de manera correcta el beneficio que por ley les corresponde, porque no es posible que argumenten que la empresa no había tenido ganancias, pero ante la insistencia decidieron no depositar una “miseria” para cada trabajador.

Indicó que ya pidieron a los responsables de la planta extractora que les enseñen la declaración fiscal del 2023 para consultarlo con especialistas; de esta manera los trabajadores constaten que si hubo o no ganancias y lo que les depositaron no fue una burla como ellos consideraban, sin embargo, el gerente y el jefe de información se niegan a hacerlo.