Suspenden ascensos al volcán por granizada

Una inusual granizada que cayó durante la noche del domingo y madrugada de este lunes en la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná, que afectó las dos principales vías de acceso en el trayecto a la cima a una altura superior a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, generó que como medida de prevención se determinara por tiempo indefinido la inhabilitación de ascenso toda vez que el terreno se vuelve de mayor riesgo, expuso personal de Protección Civil de Unión Juárez.

Ante esto se emitió el aviso a turistas y visitantes que tienen planeado realizar turismo de aventura en esta zona, tomar precauciones ante los riesgos que implica el terreno mojado en los distintos senderos que conducen de la cabecera municipal hacia la cima del denominado "Coloso de Fuego".

Se señaló que fueron desactivados los albergues y el ascenso ante el riesgo que implica el fenómeno meteorológico; se trató de una inusual granizada que cubrió el paisaje, por lo que una vez que se considere que hay condiciones adecuadas previo consenso entre protección Civil de Unión Juárez, del Gobierno de Chiapas, guías de turistas certificados de la zona y autoridades inmersas se emitirá un nuevo comunicado.

Accidentes

El recorrido de los turistas de aventura a la cima del volcán este año ha generado algunos accidentes y lesiones, por lo cual fueron trasladados hacia Unión Juárez para su atención, esto en las dos vías de ascenso: la del Bosque de Niebla por el ejido Talquián como por el recorrido de Chiquihuite. El saldo ha sido favorable toda vez que no se generaron mayores afectaciones más que luxaciones y golpes.

La granizada también habría alcanzado la zona colindante con Guatemala en la que la gran cantidad de granizo pintó de blanco los paisajes y los campos que semejan una nevada, lo que también se ha convertido en un espectáculo.