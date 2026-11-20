Por operar fuera de la ley, autoridades realizaron la suspensión de actividades del bar “El Cactus”, ubicado en la avenida Ramón Larráinzar del barrio de San Ramón en San Cristóbal de Las Casas.

Durante un operativo interinstitucional, en el que también participaron elementos de la Policía Municipal, se realizó la suspensión del citado bar debido a que no contaba con la documentación correspondiente en regla.

Esta acción “es parte de los operativos permanentes de vigilancia y verificación en establecimientos comerciales de la zona Centro y periferias”.

Lo anterior, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes, así como de los horarios autorizados para su funcionamiento.

Las autoridades exhorta a los propietarios de establecimientos comerciales a cumplir con la normativa, respetar los horarios establecidos y mantener actualizados sus permisos y documentación.