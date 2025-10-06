﻿﻿
Suspenden bar por incumplir la ley

Octubre 06 del 2025
La Jurisdicción Sanitaria, Distrito II, región Altos, suspendió las actividades del bar “OCTLI” ubicado en la calle Remesal número 1, barrio de Guadalupe, “por carecer de la documentación o permisos para funcionar y por presentar anomalías sanitarias de infraestructura y equipamiento”.

La dependencia de salud señaló que la medida realizada este fin de semana, es con el objetivo de proteger a la población contra riesgos sanitarios ocasionados por el mal funcionamiento de bares, cantinas, etc.

Verificación

Por ello, la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de dicha Jurisdicción llevó a cabo acciones de vigilancia sanitaria, verificando la documentación oficial que autorice su funcionamiento, la calidad de sus productos, el cumplimento del giro autorizado y el horario de actividades, para constatar el cumplimiento del reglamento de la Ley de Salud del estado de Chiapas en materia de establecimiento que expendan o suministren bebidas alcohólicas.

Se informó que la Secretaría de Salud continuará con visitas de verificación que garanticen el correcto funcionamiento de los establecimientos dedicados a comercializar bebidas alcohólicas dentro de la Jurisdicción Sanitaria del Distrito II.

