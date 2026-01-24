Suspenden centro nocturno por incumplir normatividad

Autoridades en sus tres órdenes de gobierno, suspendieron actividades en el centro nocturno Mia Mama, tras detectar irregularidades relacionadas con el horario de funcionamiento y lineamientos de salud.

La suspensión se realizó durante la madrugada de este viernes como parte de un operativo interinstitucional con la participación de personal de Servicios Públicos Municipales, en coordinación con instancias de seguridad y salud, como Sedena, Guardia Nacional, Policía Municipal y estatal, entre otros.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer la coordinación entre dependencias, preservar el orden público y verificar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente, particularmente en materia de horarios y disposiciones sanitarias.

Inspección

La autoridad informó que derivado de estas labores de inspección, se determinó la suspensión temporal de actividades del centro nocturno Mia Mama, al detectarse irregularidades relacionadas con el horario de funcionamiento y lineamientos de salud.

Las autoridades procedieron a la colocación de los sellos correspondientes conforme a la normativa aplicable.

Cabe señalar que la venta de alcohol en Chiapas está regulada por la Ley de Salud estatal y los reglamentos municipales, estableciendo un cierre obligatorio a las 2:00 horas para establecimientos de consumo inmediato (bares, cantinas).