Suspenden cinco establecimientos durante operativo

Cinco establecimientos fueron suspendidos durante un operativo de verificación realizado del 8 al 11 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, como parte de las acciones de vigilancia a comercios y negocios nocturnos de la capital chiapaneca.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, las inspecciones se llevaron a cabo en la zona norte-oriente de la ciudad, mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Verificaciones y Clausuras, y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado.

Además de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Como parte de las acciones, también se mantuvo un operativo permanente en la denominada zona dorada, donde se concentra una parte de los comercios nocturnos, esto para verificar que los negocios respeten los horarios autorizados para su funcionamiento.

Recorridos

Además, personal de las dependencias realizó recorridos de inspección en 48 colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de constatar el cumplimiento de los horarios establecidos y exhortar a los establecimientos a evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Durante el periodo informado, las autoridades también atendieron dos denuncias ciudadanas relacionadas con los temas de vigilancia y verificación.

Finalmente, la Secretaría de Salud Municipal señaló que estas acciones forman parte de los trabajos de supervisión de establecimientos comerciales, con énfasis en el cumplimiento de las disposiciones vigentes y la prevención de riesgos para la población.