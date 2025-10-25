Suspenden clases en kínder por virus coxsackie

Ante la presencia del virus coxsackie, personal directivo y maestros determinaron la suspensión de clases en el Jardín de Niños Gabriel Ramos Millán de Tapachula, como medida preventiva.

Sin embargo el delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, negó que alguna escuela haya tomado esa determinación.

Directivos, docentes y padres de familia de los alumnos del jardín de niños en mención, externaron su preocupación por lo que este viernes informaron que se habían suspendido clases desde el pasado miércoles, en seguimiento a las indicaciones de la Secretaría de Salud, a fin de frenar la ola de contagios del virus en la comunidad estudiantil.

“La determinación de suspender clases fue por indicaciones de la Secretaría de Salud de manera preventiva, ya que este virus es contagioso, pero no es nada alarmante, y esperamos que el próximo lunes se reanuden las actividades en el nivel preescolar”, afirmaron.

Indicaron que, durante la suspensión de clases, el personal docente y administrativo de la escuela ha estado trabajando en la limpieza y desinfección de los salones de clases, sillas, mesas y material didáctico para eliminar cualquier rastro del virus y prevenir nuevos contagios.

El virus de mano, pie y boca es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a niños menores de cinco años.