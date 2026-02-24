Suspenden clases extraoficialmente

Varias escuelas de todos los niveles educativos decidieron suspender actividades aun cuando la Secretaría de Educación no emitió una indicación oficial, ante los acontecimientos de violencia suscitados en otras partes del país y dos incendios presuntamente provocados en Tuxtla Gutiérrez, un automóvil y una tienda de autoservicio.

Esos hechos en la capital chiapaneca, que personas aseguraron en redes sociales habían sido provocados, causaron temor entre padres y madres de familia que solicitaron la suspensión. También mensajes de desalojos de plazas comerciales, que resultaron ser falsos.

Ante la insistencia de los padres y las madres de familia, varios planteles educativos suspendieron labores este lunes, o bien permitieron faltar sin permisos, aunque las autoridades y el gobierno del estado notificaron que existían las condiciones de seguridad para continuar con todas las actividades normales.

Algunas de las escuelas que notificaron públicamente la suspensión fueron las Preparatorias del Estado número 2 y 7, “con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y brindar tranquilidad a sus familias”.

Información oficial

Piden a madres y padres mantenerse informados a través de canales oficiales de las instituciones educativas para los siguientes días. También se difundió un supuesto aviso del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez sobre la suspensión de labores presenciales, realizando todas las actividades en línea.

Primarias desiertas

En primarias como la Cámara Nacional de Comercio dejaron la decisión a los tutores, madres y padres, llevar a sus hijos o no; igualmente en las Secundarias “Jorge Tovilla Torres” y “Profr. Adollfo López Mateos”, que lucieron casi desiertas durante la jornada, fueron pocos los estudiantes que acudieron.