Suspenden clases por abejas africanas

Por el temor a ser atacados por abejas africanas, estudiantes de la escuela secundaria Jesús García Corona, de Tonalá, decidieron suspender clases, informó el director Nicolas López Rasgado, quien expresó que esta determinación se dio para poder proteger a a la población estudiantil y docente.

López Rasgado dijo que las abejas africanas llegaron la mañana del viernes y se instalaron en la parte de alta de un árbol de cedro que esta en la escuela, frente a los salones de clases. Las abejas se esparcieron por toda la escuela por lo que optaron suspender las clases.

Padres de familia de la escuela dijeron que ya habían dado aviso a personal de Protección Civil (PC), pero debido a la tardanza mejor dieron aviso a los alumnos que se regresaran a sus casas.

Los padres de familias alertaron a todas las escuelas que si llegan las abejas africanas a sus instalaciones, lo mejor es que suspendan labores porque lo principal es garantizar la seguridad de los estudiantes.