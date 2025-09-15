Suspenden clases por puente; regresan el miércoles

Este lunes 15 de septiembre muchas escuelas del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) suspendieron sus actividades como parte de las celebraciones patrias. Se espera que regresen a laborar el 17 de septiembre, al igual que las instituciones estatales.

Después de iniciado el inicio escolar 2025-2026 el pasado 1 de septiembre, este 16 es la primera suspensión de actividades que se realiza en relación al tema del Grito de Independencia.

Calendario

El calendario escolar 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y privadas, detalla que el 16 de septiembre sí está marcado como suspensión, mientras que este lunes solo viene como día conmemorativo de reflexión.

La próxima suspensión de clases está marcada para el 17 de noviembre de 2025, como parte de la conmemoración de la Revolución Mexicana. El 20 de ese mes, en el calendario escolar, está marcado como un día de reflexión.