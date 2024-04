Suspenden clases por trabajos de fumigación

Ante la proliferación de garrapatas, otros insectos, zancudos y roedores, padres de familia, maestros y alumnado decidieron suspender clases para realizar una fumigación intensa en las instalaciones de la secundaria general Cuauhtémoc, conocida como la Federal 4, ubicada en la Central Oriente, cerca de la salida de Tapachula.

El plantel escolar que atiende a más de mil alumnos en los dos turnos, en cuya extensión incluye una vertiente de agua que se convierte en un pequeño arroyo que cruza por las instalaciones, hay además mucha vegetación con unos 60 árboles frutales y maderables.

Hace algunos días, con recursos propios decidieron realizar una fumigación con productos que no fueran dañinos para los alumnos; no obstante, no tuvieron el resultado que esperaban, por lo que decidieron reconsiderar el proceso y este jueves suspendieron clases para realizar una fumigación intensiva en coordinación con las autoridades de salud.

Aunque no hay reportes de afectados por picaduras de las garrapatas, los insectos hicieron notorio desde hace algunas semanas que podrían estar proliferado por la presencia de perros de la calle cerca del plantel, que también se ubica cerca del Lienzo Charro de Tapachula, donde hay caballos finos.

José Fernando de Jesús Gamboa Peón, director de la escuela secundaria federal Cuauhtémoc, dijo que en forma periódica se han realizado fumigaciones contra mosquitos, pero en esta ocasión fue de manera urgente para tratar de erradicar las garrapatas.