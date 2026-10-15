Suspenden clínica de hemodiálisis en Tuxtla

La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), informa que, en atención a las denuncias de pacientes y familiares atendidos en la clínica de hemodiálisis “Hemo Care”, se realizó una visita de verificación sanitaria el 13 de octubre del presente año.

Irregularidades

Durante la verificación se detectaron irregularidades e incumplimiento a la normativa sanitaria vigente, por lo que se determinó la suspensión de actividades del establecimiento como medida de seguridad para proteger la salud e integridad de las y los pacientes.

La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de mantener una vigilancia sanitaria permanente, priorizando la protección de la salud de las y los chiapanecos.