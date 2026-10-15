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Suspenden clínica de hemodiálisis en Tuxtla

Octubre 15 del 2026
Se determinó la suspensión de actividades del establecimiento. Cortesía
Se determinó la suspensión de actividades del establecimiento. Cortesía

La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), informa que, en atención a las denuncias de pacientes y familiares atendidos en la clínica de hemodiálisis “Hemo Care”, se realizó una visita de verificación sanitaria el 13 de octubre del presente año.

Irregularidades

Durante la verificación se detectaron irregularidades e incumplimiento a la normativa sanitaria vigente, por lo que se determinó la suspensión de actividades del establecimiento como medida de seguridad para proteger la salud e integridad de las y los pacientes.

La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de mantener una vigilancia sanitaria permanente, priorizando la protección de la salud de las y los chiapanecos.

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