Suspenden Día de Reyes como medida de prevención

Ante la presunta detección de casos de sarampión en el municipio fronterizo de Suchiate, el Ayuntamiento suspendió las actividades con motivo del Día de Reyes y pidió a los padres de familia que lleven a vacunar a sus hijos.

En Mazatán, las autoridades municipales también cancelaron todos los festejos que tenían programados por el mismo motivo.

Avisos

En un escueto mensaje enviado a través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Suchiate establece: “Primero es la salud. Ante la alerta de sarampión en el estado y los casos detectados en nuestro municipio, como medida de prevención las celebraciones del Día de Reyes quedan suspendidas”.

Pide a la vez que acudan al Centro de Salud y soliciten la vacuna para los niños, ya que “cuidarnos es el mejor regalo”.

En tanto, la alcaldesa de Mazatán, Sarita Barrera Solís, también en un comunicado en sus redes sociales, sostuvo: “Con el corazón puesto en la salud de cada hogar, informamos que este 6 de enero no se realizarán actividades, eventos masivos, ni recorridos en el municipio, con motivo del Día de Reyes”.

Dijo que ello como una medida preventiva ante el incremento de los casos confirmados de sarampión, con la finalidad de prevenir riesgos de contagios.

Hasta el momento, en la región del Soconusco no se tienen confirmados casos oficiales de sarampión, aunque presuntamente se han presentados algunos casos de personas con síntomas de esa enfermedad.