Suspenden Día de Reyes en tres municipios

Los municipios de Altamirano, Ocosingo y Chilón, suspenden la celebración del Día de Reyes, luego del aviso oportuno epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, derivado de la situación actual sobre el aumento de sarampión en la entidad.

Altamirano

El Ayuntamiento de Altamirano presidido por Gaspar Santiz, en coordinación con el DIF municipal, informó que atendiendo el aviso epidemiológico se suspenden las actividades programadas para este 6 de enero día en que se celebra año con año el Día de Reyes y la tradicional partida de rosca.

Ocosingo

La misma decisión se tomó en el municipio de Ocosingo de suspender las actividades del Día de Reyes.

Chilón

De igual manera, el municipio de Chilón informó que se suman al llamado de las autoridades para parar actividades este seis de enero para evitar la propagación del sarampión en la región.