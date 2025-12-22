Suspenden eventos masivos por brote de sarampión

Ante el incremento de casos de sarampión en al menos 15 municipios de Chiapas, la Secretaría de Salud estatal emitió un oficio para cancelar o restringir eventos masivos. Varias alcaldías ya han anunciado la suspensión de actividades públicas como parte de las medidas sanitarias.

Distintos ayuntamientos de Chiapas han comenzado a cancelar eventos masivos tras el comunicado emitido por la Secretaría de Salud del Estado, ante el repunte de casos de sarampión en la entidad. La determinación responde a un exhorto oficial para evitar la celebración de actividades que impliquen aglomeraciones de personas, con el objetivo de frenar la transmisión del virus.

El oficio, firmado por el secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, dirigido a los 124 ayuntamientos del estado, instruye la suspensión o restricción de eventos masivos como posadas, ferias, desfiles alegóricos, eventos deportivos y otras celebraciones comunitarias.

Esta medida estará vigente del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, período en el que se busca disminuir el riesgo de contagios y proteger principalmente a la población infantil.

Ante este panorama, algunos ayuntamientos ya han anunciado de manera oficial la cancelación de eventos masivos.

Tal es el caso de Cacahoatán, quien informó la suspensión de posadas, ferias, encuentros deportivos y desfiles, en cumplimiento con las indicaciones estatales y con la finalidad de proteger la salud de su población.

Ante el llamado sanitario, también se sumaron otros municipios, entre los que destacan: Huitiupán, Simojovel, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tapilula, Tuxtla Chico, Tecpatán, Villacorzo, entre otros.

Autoridades municipales han señalado que las medidas buscan no solo disminuir la transmisión del virus, sino también evitar cargas adicionales al sistema de salud y proteger a grupos vulnerables, como niñas, niños y personas no vacunadas.

Contagios

Según los últimos informes de salud, hasta ahora se han confirmado 45 casos de sarampión en al menos 15 municipios de Chiapas, incluidos Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Mitontic, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, San Fernando, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán de Domínguez.