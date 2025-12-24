Suspenden luz por trabajos de mantenimiento

Debido a trabajos de mantenimiento de emergencia en la infraestructura eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió de manera temporal el suministro de energía eléctrica la mañana de este martes en la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas.

El corte inició a las 10:00 horas, afectando a usuarios ubicados sobre la carretera San Cristóbal-San Juan Chamula, desde una tienda de conveniencia hasta el barrio La Quinta San Martín.

Cuadrillas trabajando

Debido a estas labores, personal de Tránsito Municipal exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y considerar rutas alternas, ya que se mantiene presencia de cuadrillas trabajando en la zona.

La empresa de CFE recomendó a los usuarios desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje al restablecerse el servicio.

Finalmente, autoridades municipales agradecieron la comprensión de la ciudadanía y señalaron que estas acciones forman parte del mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer el servicio y garantizar un suministro más eficiente para los usuarios.