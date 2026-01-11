Suspenden navegación de lanchas por mal tiempo

Debido a fuertes vientos y oleaje elevado en toda la franja costera de Chiapas, las autoridades cerraron desde la tarde del pasado sábado la navegación de embarcaciones menores.

De acuerdo con el reporte de la Capitanía Regional de Puerto Chiapas, la restricción también incluye actividades de pesca ribereña en las zonas marítimas y costeras de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, así como lagunas, esteros, barras, boca de barras y hasta 200 millas náuticas, comprendiendo el Golfo de Tehuantepec.

Acción preventiva

La medida, se informó, es implementada como una acción preventiva, para evitar accidentes de pescadores en la costa chiapaneca.

En las últimas semanas se perdieron cuatro embarcaciones pesqueras, de las cuales dos pescadores fueron rescatados tras hundirse la lancha que operaban y de las otras permanecen sin localizar.

Las autoridades exhortaron a quienes se dedican a actividades de pesca y recreativas en las playas a atender los avisos oficiales y priorizar la seguridad de las personas.