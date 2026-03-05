Suspenden negocios por cerrar después de las 2 a.m.

En Chiapas, personal de la Secretaría de Salud aplicó mil 74 suspensiones de manera temporal a decenas de negocios que no cumplieron con cerrar como máximo a las 2 de la mañana en la entidad, tomando en cuenta que se trata de una disposición oficial local.

Se detalló que estas acciones forman parte del cumplimiento a un tema que se puso en marcha en esta administración estatal, la cual encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La disposición es que todos los negocios, de los diferentes giros, tienen que suspender los servicios como máximo a las 2 de la mañana.

Las cifras revelan que entre diciembre de 2024 y lo que va del año, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, que depende de la Secretaría de Salud, aplicó mil 152 operativos de verificación en todo el estado y esas acciones derivaron en mil 74 suspensiones temporales como medida de seguridad.

Derivado de la falta de cumplimiento a la normatividad, las autoridades de salud tomaron la decisión de cancelar las licencias a cinco negocios en Tuxtla Gutiérrez y dos más en Villaflores.

Se agregó que hay más negocios que aún mantienen la suspensión y, en caso de que las autoridades los detecten en funcionamiento cuando hagan los recorridos, aplicarán lo que marca la norma.

Para quienes incumplan con el cierre programado a las 2 de la mañana, las sanciones son variadas, pueden ir desde un tema económico hasta una clausura definitiva, la cancelación de la licencia o el desalojo del inmueble.

Ingesta de alcohol

“Es importante destacar que, a partir del establecimiento del límite de horario, los accidentes vehiculares relacionados con la ingesta de alcohol han disminuido en un 60 por ciento en zonas metropolitanas de la entidad”, remarcó la Secretaría de Salud.

Con lo antes señalado, se informó que las autoridades mantienen el compromiso de proteger la salud pública, mantener el orden y la legalidad.