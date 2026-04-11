Suspenden negocios por irregularidades

La Secretaría de Salud Municipal, a través de la Dirección de Verificaciones y Clausuras, llevó a cabo operativos en distintas zonas de la capital chiapaneca, con énfasis en el cumplimiento de horarios y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; clausurando un establecimiento por operar fuera de las normativas.

Autoridades municipales realizaron un recorrido por diversas colonias y zonas comerciales para vigilar horarios y evitar la venta de alcohol a menores; esto, como resultado a denuncias ciudadanas reportadas con anterioridad.

Los recorridos incluyeron colonias como Calichal, Las Canteras, Ladera de las Lomas, Ojo de Agua y el barrio Guadalupe, donde además se realizó la actualización del padrón de establecimientos.

Operativo

De manera paralela, se implementó un operativo interinstitucional con personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, enfocado en negocios con actividades nocturnas ubicados en la denominada “zona dorada” de la ciudad, principalmente sobre la 15 Poniente y el bulevar Belisario Domínguez, así como en otros puntos estratégicos.

Durante estas acciones, las autoridades atendieron tres denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en establecimientos.

Como resultado, se procedió a la suspensión del negocio denominado “El Recreo”, ubicado en la colonia Terán, al detectar incumplimientos en la normativa vigente.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a los propietarios de comercios a respetar los lineamientos establecidos, particularmente en lo relacionado con la venta responsable de alcohol, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.