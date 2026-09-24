Suspenden obra en zona de humedal

La Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), clausuraron los trabajos de construcción y relleno en una zona de humedal en San Cristóbal de Las Casas e iniciaron la denuncia ante la Profepa.

Jade Biniza Cantú Luna, de Ecología y Medio Ambiente informó que, en atención a una denuncia por relleno de humedales, realizaron verificaciones en un humedal de montaña del municipio.

Durante las inspecciones se localizaron construcciones y remoción de vegetación dentro de un área natural protegida, por lo que se procedieron a la intervención de las autoridades correspondientes.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), llevaron a cabo la suspensión de las obras y la notificación del inicio del procedimiento administrativo.

Asimismo, se informó sobre la presentación de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).