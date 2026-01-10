Suspenden pescadores captura de tiburón por mal tiempo

Pescadores de la Bahía de Paredón suspendieron la caza de tiburón debido a los altos riesgos en alta mar, en donde los peligros se agigantan con la fuertes lluvias y vientos, lo que les impide llevar sus actividades pesqueras de manera plena. Recalcan que intentarlo en estas condiciones habría posible hundimiento de sus respectivas lanchas.

Caza y venta

Los pescadores liderados por Ruperto de la Cruz Moreno, señalaron que la caza de tiburón siempre ha sido buena, sobre todo cuando agarran tiburones de más de cien kilos, logrando venderlos en aproximadamente mil quinientos a dos mil pesos, argumentando que tampoco pueden cazar animales más grandes por el tamaño de las lanchas, explican que la captura de uno con mayor peso, hundiría su transporte.

De esta manera, comentaron que debido a los vientos y lluvias que se registran en la zona costera, llegaron a acuerdos y optaron por descansar en los días de lluvia, con la finalidad de prepararse para regresar con mayor fuerza, siempre y cuando, el mal tiempo se haya alejado de la costa.

Por todo ello, expresaron que lo de suspender la caza de tiburón es para todas las zonas pesqueras del municipio: Pueblo Nuevo, Cabeza de Toro, La Barra, Ponteduro, Manguito, así como los centros turísticos de Puerto Arista, Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal, entre otras pesquerías.