Suspenden Rodada del Terror por el Día de Muertos

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, acordó la prohibición de la Rodada por el Día de Muertos o “Rodada del Terror” como se le conocía en años anteriores.

Detallaron que esta medida fue tomada “por el riesgo que presenta para la seguridad pública”.

Informe

Durante el informe “Cercano a la Gente” detallaron que la “Rodada del Terror”, congregaba a cientos de motociclistas locales y visitantes, por lo que algunos participantes que se cubrían los rostros realizaban actos de violencia.

“Muchas veces en estos desfiles o rodadas se presta para que grupos que no son parte de esta actividad se presenten y generen molestias a las ciudadanía; lo hemos vivido en otros años. Por eso la decisión de que este año no se va autorizar por la seguridad de todos los sancristobalenses”, afirmó la alcaldesa Fabiola Ricci.

La rodada se realizaba tradicionalmente en fechas cercanas al Día de Muertos, como parte de las celebraciones de Todos los Santos.

Lo motocicletas partían de la zona de Soriana o Chedraui al parque central, ocasionando riñas y daños a terceros.