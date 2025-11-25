Suspenden servicio de agua en 16 colonias

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), en San Cristóbal de Las Casas, informó a la población sobre la suspensión temporal del suministro de agua a usuarios de 16 colonias de la ciudad.

Lo anterior derivado a que una cuadrilla de trabajadores dará mantenimiento a una bomba ubicada en la zona del manantial Peje de Oro, en el norte de San Cristóbal.

Las colonias que no tendrán agua son: Revolución Mexicana, 31 de Marzo, 14 de Septiembre, barrio del Cerrillo (parte alta), mercado José Castillo Tielemans, colonia 5 de Mayo, Sonora, Santa Cecilia, fraccionamiento Harvard, Campo Benigno, Molino la Isla, Fray Bartolomé, del Valle de Zacatlán, Rivera, el Rosario, Las Delicias (parte alta), y las calles: Comitán, Tapachula, diagonal Las Delicias y avenida Remesal, todos provenientes de la zona norte de San Cristóbal.

Compromiso

El organismo de agua precisó que estos trabajos se realizan en beneficio de toda la comunidad con el compromiso de ofrecer un mejor servicio de agua potable.