Suspenden servicio eléctrico por mantenimiento en San Cristóbal

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió desde este viernes de manera temporal el suministro de energía eléctrica en diversas regiones de San Cristóbal de Las Casas, afectando a miles de usuarios.

La suspensión, previamente programada del servicio, se debe a trabajos de mantenimiento en la red en distintos sectores de la ciudad.

La interrupción del servicio inició a las 9:00 horas de este viernes y fue reanudada a las 16:00 horas.

La suspensión afectó barrios y colonias de las zonas centro, norte y oriente, como: Santa Lucía, San Antonio, Guadalupe, Cuxtitali, La Garita y La Candelaria.

Próxima suspensión

La CFE anunció una segunda suspensión para este sábado de 9:00 a 16:00 horas, en las zonas del Periférico Sur, Artículo 115 y la Universidad de los Altos de Chiapas (UACH), en el suroriente de la ciudad.

La falta del servicio afectó a los comercios, restaurantes, bares, hoteles, posadas, iglesias y otros establecimientos que requieren del suministro eléctrico para mantener sus actividades y conservar productos.

Para los trabajos de mantenimiento también se cerraron vialidades en algunas zonas de la ciudad, ocasionando contratiempos en la circulación vehicular.