Suspenden servicio médico a empleados de Pemex

Ante la suspensión de los servicios médicos, que ponen en riesgo la salud del personal activo, jubilados y derechohabientes, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían volver a tomar las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) ,en Tapachula el próximo 30 de octubre.

Denunciaron que desde el 9 de julio pasado les cancelaron distintas especialidades y los servicios de laboratorio, pero a partir del 01 de octubre pasado, ya no cuentan con ningún tipo de atención médica.

Postura

A través de un comunicado mostraron su inconformidad contra Pemex, debido a que no ha otorgado el pago por el servicio a una clínica hospital en la que les brindan la atención médica a todo el personal.

Este tipo de problemática se presenta al menos una vez al año, pero se agrava al no tener el surtimiento de medicamentos y tampoco control en su atención, sobre todo de aquellos derechohabientes que requieren un seguimiento puntual de sus casos.

Por ese motivo, indicaron que el 30 de octubre realizarán una primera manifestación en la TAD para “reclamar y exigir nuestros derechos contractuales”, debido a que la falta del servicio médico afecta tanto a trabajadores activos como a jubilados y sus familiares.

Señalaron que Pemex está poniendo en riesgo su salud, lo cual debería ser una prioridad.