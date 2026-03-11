﻿﻿
Suspenden servicios de salud a trabajadores

Marzo 11 del 2026
Les informaron que la suspensión del área de laboratorios fue porque encontraron anomalías. Cortesía
El Sindicato Independiente de Trabajadores al servicio del municipio de San Cristóbal denunció que desde el mes de octubre de 2025 se han ido suspendiendo servicios médicos, hasta que el pasado 8 de marzo les notificaron de la interrupción del servicio de hospitalización, hecho que, señalaron, vulnera el derecho a la salud de los trabajadores y sus familias.

A través de sus redes, Giovanni García Rodríguez, informó que en octubre del año pasado el ayuntamiento presidido por Fabiola Ricci, suspendió el servicio de especialistas, y posteriormente, el 25 de febrero de 2026, también el servicio de laboratorio y medicamentos. Por esta situación, señalaron, ahora el trabajador tiene que costear el servicio médico.

Anomalías

Pese a que dijeron desconocer la causa por la que el ayuntamiento ha suspendido los servicios médicos, indicaron que en días anteriores habían estado en pláticas con la unidad médica y la oficial mayor, quien les informó que en el área de laboratorios encontraron anomalías.

Sin embargo, Giovanni sostuvo que, pese al proceso de revisión, los servicios deberían tener continuidad y no una suspensión “de golpe”. Actualmente el Sindicato se encuentra revisando alternativas para que no se siga vulnerando este derecho de los trabajadores, por lo que pidieron estén atentos a las acciones que se tomarán.

Derecho a la salud

Por su parte, Germán García, secretario de trabajo y conflictos, recordó que dentro de las condiciones laborales se encuentra la cláusula 67, la cuál señala que el ayuntamiento, en caso de no poder garantizar el derecho a la salud, debe autorizar la contratación de otro médico que tendrá que costear.

