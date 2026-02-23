Suspenden servicios de transporte en Chiapas

Tras los hechos de violencia registrados en distintas entidades del país, diversas empresas de transporte en el estado anunciaron ajustes y cancelaciones de corridas como medida preventiva para proteger a usuarios y operadores, al mismo tiempo centros educativos, organizaciones sociales y sindicales hicieron un llamado a la población a resguardarse.

Durante el domingo 22 de febrero la empresa ADO informó la cancelación y reprogramación de corridas desde y hacia Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y otros destinos, debido a las condiciones de seguridad en carreteras federales y estatales.

Ocozocoautla–Tuxtla

Además, Transporte Líneas Unidas suspendió el servicio en la ruta Ocozocoautla–Tuxtla Gutiérrez, luego de reportes de detonaciones y hechos de riesgo en la zona, señalando que el servicio se reanudará únicamente cuando existan condiciones seguras.

Por su parte, la empresa Autobuses Titanium canceló de manera definitiva los viajes programados el día domingo, exhortando a las y los usuarios a reprogramar su solicitud para el día de hoy lunes 23 de febrero, o bien, en próximas fechas.

A la misma medida se sumaron las empresas Rápidos del Sur y AEXA, para salvaguardar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores.

Asimismo rutas de colectivos, con puntos de partida desde la capital chiapaneca, hacia municipios como Soyaló e Ixtapa, detuvieron sus servicios.

Las cancelaciones afectaron a pasajeros que planeaban trasladarse tanto dentro del estado como hacia otras entidades, en un contexto marcado por reportes de bloqueos, quema de vehículos y tensión social.

Docentes piden priorizar la seguridad

En este mismo contexto, la Sección VII del SNTE-CNTE emitió un comunicado urgente dirigido a las y los trabajadores de la educación en Chiapas, exhortándolos a priorizar su seguridad y la de sus familias, particularmente a quienes se encontraban en tránsito hacia sus comunidades desde este domingo.

El Comité Ejecutivo de la Sección VII advirtió que la espiral de violencia registrada a nivel nacional generó impactos en distintos municipios del estado, por lo que recomendó resguardarse y posponer traslados a los centros de trabajo hasta que existan condiciones de seguridad total.

El profesor Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII del SNTE-CNTE, pidió al magisterio mantenerse atento a la información oficial difundida por los canales del sindicato, ante la evolución de los acontecimientos.

Ante este panorama, autoridades, empresas de transporte y organizaciones sociales coincidieron en recomendar evitar viajes no esenciales y seguir las indicaciones de seguridad.