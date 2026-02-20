Suspenden suministro de agua potable en Tuxtla

Al menos 36 colonias de la capital chiapaneca enfrentan problemas de desabasto de agua potable durante nueve días consecutivos. De acuerdo con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) la suspensión corresponde a fallas en el equipo de bombeo del Sistema Ciudad del Agua, ubicado en Chiapa de Corzo, en las márgenes del río Grijalva.

La suspensión comenzó el pasado 18 de febrero y se extenderá hasta el 26 de febrero, la inhabilitación contempla zonas del norte, oriente y poniente de la capital chiapaneca.

Colonias afectadas

Entre las zonas destaca: Patria Nueva, Comitán, Insurgentes, Vida Mejor, La Floresta, La Castellana, Reforma, Colinas del Oriente, Magisterial 2000, Albania Baja, San Fernando, 12 de Noviembre, Loma Real, Jardín de Las Flores, Paraíso Alto y Medio, Rincón Potinaspak, San Pedro Mirador, Pedregal Alto y Bajo.

Además de La Gloria, El Mirador (en sus distintas secciones), San Jorge, Rosario Pariente, El Sabinito, Valle Dorado, Villas San Cristóbal, Los Cedros y los fraccionamientos Residencial Haciendas de México y Residencial La Hacienda, entre otras.

La dependencia exhortó a la población a hacer uso responsable del agua almacenada y extremar precauciones tanto en hogares como en centros de trabajo.

Aunque no existe precisión de la naturaleza exacta de las fallas en el equipo de bombeo ni si se trata de una avería mayor, mantenimiento correctivo o sustitución de infraestructura. La dependencia exhortó a la población a hacer uso responsable y extremar precauciones.

Finalmente, el Smapa destacó que el servicio se restablecerá en cuanto los trabajos de mantenimiento concluyan, mientras pidió paciencia por parte de la ciudadanía.