Suspenderá ayuntamiento labores por fiestas patrias

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez suspenderá labores durante los días 14, 15 y 16 de septiembre, con motivo de las conmemoraciones relacionadas con la Independencia de México, de acuerdo con información emitida por la Oficialía Mayor.

A través de un documento oficial, se señaló que la suspensión fue instruida por el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, y contempla al Despacho del presidente, Sindicatura, Regidurías, Tesorería, Contraloría, Secretarías, Direcciones y Coordinaciones de la Administración Pública Municipal.

La disposición considera el lunes 14 de septiembre, por el aniversario de la Federación de Chiapas a México; el martes 15, por la conmemoración del Grito de Independencia, y el miércoles 16 de septiembre, por el 215 aniversario de la Independencia de México.

Continuará el trabajo

Aunque las actividades administrativas serán suspendidas durante este periodo, las dependencias deberán establecer guardias de atención para garantizar la continuidad de aquellos asuntos que, por su naturaleza, no puedan ser interrumpidos.

La Oficialía Mayor solicitó a las distintas áreas informar al personal a su cargo sobre la disposición y tomar las medidas necesarias para cumplir con la suspensión y mantener la atención de los servicios que así lo requieran.

La circular, firmada por el oficial mayor, Javier Walter Avendaño Córdova, estableció las disposiciones que deberán atender las diferentes áreas del gobierno municipal durante el periodo de celebraciones patrias.