Suspenderán la energía eléctrica en 9 municipios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que este sábado 17 de enero suspenderá el servicio de energía eléctrica en nueve municipios, debido a trabajos de mantenimiento en la Red Nacional de Transmisión.

En un comunicado dio a conocer que la interrupción se llevará a cabo este sábado de 00:00 a 08:00 horas, afectando los nueve municipios y decenas de comunidades.

Recomendacón

Los municipios que se verán afectados por estos cortes en el servicio de energía son: Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Tzimol, Maravilla Tenejapa, Las Rosas, Socoltenango y Venustiano Carranza.

La CFE recomendó a los usuarios desconectar los aparatos eléctricos para evitar daños cuando se restablezca el suministro, la empresa pidió disculpas a los usuarios por las molestias que esta suspensión pueda ocasionar y aseguró que el mantenimiento es necesario para garantizar un servicio estable en el futuro.

Previsiones

Reiteró a la población tomar previsiones ante la interrupción durante la madrugada, que tendrá una duración aproximada de ocho horas, ya que los trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar la seguridad de la población.