Suspensión de agua condiciona locales de Tapachula

Tras el anuncio y la suspensión del servicio de abastecimiento de agua potable por el cierre de la válvula principal por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula (Coapatap) que realiza trabajos en la vialidad de la 17ª. calle Oriente y Poniente, los negocios afectados se vieron condicionados a invertir hasta 800 pesos para abastecerse del vital líquido a través de pipas o tinacos.

El secretario de la agrupación de comerciantes Procentro, Aníbal Enrique Núñez, dio a conocer que sin agua muchos negocios no pueden trabajar, por ello, se han visto obligados a comprar pipas particulares para no cerrar durante los dos días que durará la suspensión, ya que esta tardaría 48 horas.

De primera necesidad

En ese sentido reconoce la importancia del vital líquido y señaló que si no se compra el agua a través de un particular, los locales no abren porque no hay agua para el aseo, ni para lavar o para el baño, lo cual representa un gasto que se tiene que hace para seguir vendiendo.

Dijo que la compra de hasta 800 pesos representa una inversión extra para los negocios, que además ya enfrentan bajas ventas desde hace meses, sin embargo, buscan las condiciones para no parar actividades.

Petición

Pidió a las autoridades que el servicio se restablezca en el tiempo anunciado y que se brinde apoyo para los negocios afectados, ya que la suspensión no fue provocada por ellos, pero sí les está generando pérdidas.

Mencionó que por lo menos se les consideré un descuento en el recibo de agua, no solo a los comercios del centro, sino también a las familias de las colonias del nororiente y sur oriente que se han visto afectadas por la suspensión del servicio.