Suspensiones, vacaciones y CTE del nuevo ciclo escolar

Inició el ciclo escolar para educación básica. De acuerdo con el calendario escolar serán 185 días de actividades para preescolar, primaria y secundaria. Terminará el 15 de julio de 2026. Como cada año se establecen suspensiones, vacaciones y consejos técnicos.

El primer día de suspensión de clases y actividades docentes será el 16 de septiembre, que seguramente se convertirá en puente largo para muchas escuelas debido a que será martes. Tampoco habrá actividades, pero solo para los estudiantes, el 26, por sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

En octubre, únicamente el viernes 31 no habrá clases por CTE. El siguiente día feriado es el 17 de noviembre, por la celebración de la Revolución Mexicana, que se conmemora el día 20. Estudiantes y maestros tendrán tres días libres consecutivos.

Siguiendo con el calendario, en diciembre las vacaciones de invierno iniciarán el 22 y terminarán el martes 6 de enero, pero los días 7, 8 y 9 directivos y docentes deberán participar en un Taller Intensivo más, por lo que seguramente los estudiantes regresarán hasta el día 12.

El 2 de febrero será parte de otro fin de semana largo, debido a la celebración de la Constitución Política, que se conmemora el 5 del mismo mes. El 27 habrá otra sesión de CTE.

El natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, es una de las fechas históricas importantes para México, para el 2026 la celebración será el lunes 16 de marzo, es decir, otro puente; seguido con el 27, por CTE.

Los días 1º, 5 y 15 de mayo también están marcados como suspensión oficial, por el Día del Trabajo, la Batalla de Puebla y el Día del Maestro, respectivamente. También el 29 por CTE. El 1º y 15 caen en viernes, así que serán otros dos fines de semana largos. La última sesión de CTE será el 26 de junio.