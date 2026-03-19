Sustancias tóxicas, posible causa de mortalidad de peces

La reciente muerte masiva de peces en el canal Inter costero de Puerto Madero denota la problemática cada vez más visible y preocupante sobre el mal estado ambiental de los ecosistemas, esto luego de que pobladores y pescadores denunciaran el pasado fin de semana la mortandad de distintas especies en esta zona; de acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) esto sería consecuencia de sustancias tóxicas vertidas por alguna empresa de la zona.

En entrevista el profesor e investigador de la Unach, Vicente Castro Castro, expresó que la situación se presentó hace unos días, cuando el agua del canal se puso de un color blanquecino, lo que derivó en la muerte de especies.

Falta de recursos

Refirió que se requieren análisis de agua para determinar con exactitud qué sustancia fue la que ocasionó la muerte de cientos o miles de peces en el canal Inter costero que forma parte de un área natural protegida, afirmó que la probabilidad de que la causa de este problema sea alguna sustancia tóxica vertida por alguna empresa ubicada en la zona industrial de Puerto Chiapas es alta, de ahí la importancia de investigar su origen, sin embargo para ello se requiere recursos económicos que no se tienen disponibles, indicó.

Problema grave

Castro Castro explicó que la mortandad de peces no es un tema nuevo en la zona, ya que se ha registrado en años anteriores, y los pescadores le conocen como “barbasco” que cae a la laguna y prácticamente la deja muerta durante mucho tiempo, sin embargo, el problema es algo mucho más grave.

El investigador acusó a las autoridades ambientales de negligencia, ya que, a pesar de las denuncias y los informes, no han realizado las investigaciones, ni han sancionado a los responsables y tampoco han tomado medidas efectivas para proteger la zona.