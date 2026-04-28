Tablajeros lanzan oferta en carne de res

En apoyo a la economía familiar locatarios del mercado Juan Sabines han decidido bajar el precio del kilogramo de carne de res, por lo que hacen un llamado a los tuxtlecos para aprovechar esta oferta.

De acuerdo con Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros en la capital chiapaneca, dio a conocer que ante el incremento constante de los productos de la canasta básica han tomado esta iniciativa la cual también tiene el propósito de incentivar la venta de los productos cárnicos.

Recordó que no es la primera ocasión que toman esta acción en este mercado tradicional ubicado en el corazón de la capital chiapaneca.

En este sentido explicó que las carnicerías que presentarán esta oferta son los locales marcados con los números 160 y 161.

“Arrancamos este jueves y viernes. Continuaremos el próximo, martes y miércoles con descuentos de hasta 50 pesos por kilogramo”, explicó.

Juan Morales detalló que con estos descuentos el kilogramo de carne de res de primera pasa de 240 a 190 pesos, la molida de primera de 240 a 190 pesos, el kilo de cortes americanos de 260 a 220 pesos el kilo, el kilo de costilla suprema de 160 a 130 pesos el kilogramo.

Expuso que esto se trata de un plan para hacer negocio con la gente que consume este alimento, “ahora las ventas se desplomaron bastante por ello implementamos este plan para apoyar la economía familiar y a la vez, nos apoyamos nosotros como comerciantes”, indicó.

El conocido carnicero expresó que la clave para incentivar más el comercio en la ciudad se encuentra en consumir en los mercados tuxtlecos, pues al comprar en centros de abastos, el dinero se queda en la entidad a diferencia de las cadenas de supermercados.

Por último dio a conocer que, dependiendo de las ventas con estas ofertas el tiempo de las mismas podrían extenderse al mes de junio.