Tacaná, 23 años de ser una reserva protegida

El volcán Tacaná es un espacio ubicado en el sur de México, alcanza los cuatro mil metros sobre el nivel del mar y por las condiciones que ofrece, también es un sitio con alta demanda turística.

Este 28 de enero cumplió un aniversario más de ser una reserva protegida. Con base en la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el espacio protege a unas 12 mil hectáreas que albergan 54 comunidades.

Conservación

La zona, que se ubica entre Cacahoatán, Unión Juárez y Tapachula, cumple 23 años de trabajo dedicado a la conservación de la flora, fauna, de los ecosistemas y de servicios ambientales.

La reserva de la biosfera alberga especies que son emblemáticas, como el chipe rosado, el pavón, el quetzal, la tángara chiapaneca, además del tigrillo y el ocelote.

En el área natural protegida se han realizado proyectos que promueven el uso sustentable de los recursos, además del turismo de naturaleza y desarrollo comunitario.

Adicional a estos temas, en los últimos años también se han impulsado acciones relacionadas con el rescate de saberes tradicionales y conservar el maíz criollo como parte de la identidad del pueblo mam.

Integración de la comunidad

“Asimismo, se han conformado brigadas comunitarias para la atención de contingencias ambientales, como incendios y saneamiento forestal. El monitoreo biológico es realizado por la Red de Monitores Comunitarios Pavón–Pavo de Cacho, integrada por habitantes de diversas comunidades del ANP”, informó la Conanp.

Las especies que se ubican en esta reserva de la biosfera del volcán Tacaná, también fungen como indicadores de la salud que están enfrentando los ecosistemas.